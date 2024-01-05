KTAMS Başkanı Güven Bengihan BRT’de 14. Saat programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Bardağın taştığı bir dönemden geçiyoruz. Ya artık bu hükümete halk olarak gerekli cevabı vereceğiz. Bu kadar sorumsuzca, halkını düşünmeden karar üretmesine bir dur dememiz gerek. Bu ülkenin tek sorunu vergi oranlarının artırılması değildir. Ama büyük bir sorundur. Bu ülkede pahalılığı, kayıt dışılığı, ülke insanının kimliğinin, kültürünün her geçen gün yok olmasını dert etmeyen herhangi bir şekilde ülkenin giderek altyapı eksikliklerini tamamlamadan var gücünü devletin kamu gücünü kullanarak ben istediğim vergi oranını yaparım. Ben istediğimi istihdam ederim. Ben istediğimi müdür, müsteşar atarım. Ben istediğimi yaparım dayatmalarına bir dur dememiz gerek. Bu konuda da sendikalar olarak kararlıyız. Ya hükümet sendikalarla, sivil toplum örgütleri ile oturup barışacak, halkının sesine kulak verecek. Şu an hükümet halkı ile barışık değildir” dedi.

“ENGELLİ ADI ALTINDAKİ İSTİHDAMLAR HÜKÜMETTEKİ PARTİNİN YANDAŞLARI”

Güven Bengihan, “Geçenlerde engelli adı altında istihdam yapıldı. Ama bu engelli adı altında yapılanların da tamamı ilgili hükümetteki partinin yandaşları. 200’e yakın devlete geçici işçi istihdamı yapıldı. Elektrik Kurumu’nu ayırıyorum. Hepsi hükümetin yandaşları. Yani bu ülkede artık buna herkes mahallede, kahvede, sosyal medyada şikayet ederek bunu çözemeyiz. Bir yerden buna yönelik bir başkaldırı, bir tepki, eylem ortaya koymamamız gerekir. Çünkü bu ülkenin gittiği yol karanlığa doğru gidiyor. Bu ülkede yaşayan herkes pahalılıktan, demokrasinin ayaklar altına alınmasından, hukuk dışılıktan, can güvenliğinin kalmadığından ve hükümetin de sorumsuzca davranmasından şikayetçidir. Şikayet etme haklı bir tepkiyi doğurur. Bu tepki de ancak sokaklarda yerini bulur” diye konuştu.

Bengihan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi…

“Sendikal ve toplumsal verilen mücadelede siyasal bir parti ve siyasal partilerle birlikte yürünmesi gerektiğini çünkü sendikaların iktidara gelmek gibi bir misyonu yoktur. Siyasi partilerin öncülük yapması gerekir. Siyasi partilerin halkı arkasına alarak ben size daha iyi bir düzen, yeni düzen getireceğim demesi ile birlikte samimiyet ve kararlı olduğunu göstermesi gerekir”.

“MUHALEFETTEKİ PARTİLER ALTERNATİF YARATMALIDIR”

Bengihan, “Yani biz UBP, DP ve YDP’yi eleştiriyoruz. Yanlışlarını söylüyoruz. Bu hükümetin ömrünün bitmesi gerektiğini söylüyoruz. Eee alternatif. Eğer aynı şekilde bir siyaset yürütülecekse, karar üretilecekse bir anlamı yoktur.O yüzden muhalefette olan partilerin alternatif yaratması gerekir. Şuan yeterli bir alternatif ben örgüt olarak görmüyorum. Benim düşündüğümü sokağa çıktığınız zaman insanlar da söylüyor. Sokağa çıkalım yürüyelim, eylem yapalım ama arkasının gelmesi gerekir. Bize güven veren, umut veren partilerin bizleri sürüklemesi gerek. Daha iyi bir düzeni biz getireceğiz bizi iktidara getirin diyecek partiler olması gerekir. Böyle bir eksiklik var. Ben böyle bir parti yoktur demiyorum. Bu konuda bir eksiklik var. Yeterli birliktelik, stö ve sendikalarla işbirliği yapılmıyor. Belli bir noktaya kadar geliyor sonra tıkanıyor.Araya mesafeler, süreler giriyor ve o yükselen tansiyon düşüyor. Halka öncülük yapacak bir siyasi oluşum gerekiyor. Bu eksiklikten dolayı şuanki hükümet tüm hatalarına ve yaptığı Anayasaya aykırılıklarına rağmen devam ediyor” dedi.

“KİMSE GÜÇENMESİN, HÜKÜMETE GELME GAİLESİ OLAN ÖNCÜLÜK EDER”

Bengihan, “Sendikalarla yaptığımız toplantılarda gözlemlediğimiz şuan partilerin hükümete gelme gibi bir gailesi olsa öncülük edecek. Liderlik yapacak, sürüklemek için sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle sürekli toplantılar düzenleyerek, elbirliği ile yaşatılan bu kara düzeni düzlüğe çıkarmamız gerektiğini inandıran samimi partiler olması gerekir. Bunu çekinmeden söylüyorum. Kimse bu konuda güçenmesin. Kusura da bakmasın. Ben hükümeti yaptıkları ile eleştiriyorum ama yerine alternatif yaratılması gerektiğini de söylüyorum….”dedi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞERKEN, KIBRIS’TA FEDERASYON TEMELİNDE BİR ÇÖZÜM ÜZERİNE ODAKLANMASINI BEKLEYEMEYİZ”

Bengihan, “Bu süreç sadece Cumhurbaşkanlığı sürecinden ibaret değildir. Neden bunu vurguluyorsunuz? Çünkü cumhurbaşkanlığı üzerine yürütülen bir siyaset var. Yani cumhurbaşkanı olunca herşey bu ülkede düzlüğe çıkacak….Cumhurbaşkanı liderlik yapan, Kıbrıs konusunda, uluslararası arenada bizi temsil eden makamdır. Ama içişlerini hükümet yapar. Halkın alım gücü düşerken, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, insanların sadece Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir çözüm üzerine odaklanmasını bekleyemeyiz….Bu ekonomik sıkıntılara çözüm üretmezseniz siyasetin de temeli ekonomiye dayalıdır. Esas sorunu çözmeden daha farklı sorunları öne çıkararak insanlara sokağa gelin, birlikte mücadele edelim, bu ülkeyi aydınlık günlere götürelim deseniz pek etkili olmaz.Çünkü insanımız önce ekmeğini, şuan içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı düşünür. O yüzden Kıbrıs’ta barış süreci önemlidir ama tamamen çözüm sürecine endekslenerek yada cumhurbaşkanlığına kim cumhurbaşkanı olacak buna hazırlanarak iç sorunlar çözümlenemez” şeklinde konuştu.

“CTP ARTIK SOKAKTA MÜCADELE EDECEĞİZ DEDİ AMA MÜCADELE EDEN SENDİKALARDIR”

Ktams Başkanı Güven Bengihan, “CTP sokakta mücadele edeceğiz, artık bu hükümet gidene kadar mücadele edeceğiz dendi. Ama sokakta mücadele eden sendikalardır. Evet Meclis’te de mücadele veriliyor ama yeterli değildir. Esas halkın ekonomik sorunlarına ve önceliklerine yönelik mücadele etmektir” dedi.

Kaynak:BRT