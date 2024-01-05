Umut Nayir ile Fenerbahçe’nin yolları ayrılıyor. Sezonun ilk yarısında yeterli forma şansı bulamayan tecrübeli forvet, EURO 2024 öncesinde düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Milli futbolcu, devre arası transfer döneminde kiralık olarak başka takıma gitme istediğini sarı lacivertli yönetime bildirdi. Avrupa ve Süper Lig’den talipleri olan Umut, bu sezon 12 maçta oynama şansı buldu.

Sarı lacivertli formayla skor katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla ligde 17 kez fileleri havalandırmış, Süper Lig’in en golcü yerli futbolcusu olmuştu.

Fenerbahçe, devre arasında bir forvet takviyesi daha yapmayı düşünüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, kanatlarda da forma giyebilecek bir hücum oyuncusu istediğini sarı lacivertli yönetime bildirdi.