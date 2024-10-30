Bengihan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i eleştirerek, devletin en önemli görevlerinden biri olan kamusal sağlık hizmetlerinin gerilediğini, halkın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini alamadığını ve sağlık çalışanlarının da motivasyonunu olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Kontrolsüz bir şekilde artan nüfus karşısında tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında hizmet veren çalışan sayısının yetersiz kaldığını belirten Bengihan, “Yıllardan beridir gündemde tutup sürekli uyarılarda bulunduğumuz halde, sağlık kurumlarındaki sistemsizliğin boyutu giderek artmaktadır.” dedi.

“Sağlık Bakanı’nın makam hırsını insan hayatının önüne koyan partizanca uygulamaları ortadayken bir bebeğimizin canına mal olan ve altı bebeğin entübe olmasına neden olan talihsiz olayın faturasının tüm hemşirelerimiz kesilmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullanan Bengihan, bunun tüm olumsuzluk ve eksikliklere rağmen görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan hemşirelere haksızlık olacağını dile getirdi.

-“Yaşanan acı olayda ihmali bulunanlar yargı önünde hesap verecektir”

Pandemi döneminde büyük özveri ortaya koyup gecesini gündüzüne katan ve halktan büyük takdir alan hemşirelerin tümünü karalayarak esas sorumluları gözden kaçırmakla sağlık sistemini düzeltmenin mümkün olmayacağını belirten Bengihan, “Yaşanan acı olayda hastane idaresinden, Sağlık Bakanı’na kadar herkesin sorumluluğu vardır.” diye konuştu.

“Hemşirelerin nakillerini düzenleyen tüzükteki Nakil Kurulu’ndan sendikaları çıkarıp, nakilleri dahi kendi partizan amaçları için kullanan Sağlık Bakanı, yine yandaş menfaati gözeterek görevlendirmeler yapmaktadır.” iddiasında bulunan Bengihan, insan hayatını önceliğine alan, ihtiyaca göre, liyakata dayalı, partizanlıktan uzak sağlık çalışanı istihdamıyla denetim mekanizmalarının da çalıştırılacağı bir sağlık sisteminin kurulmasının elzem olduğunu kaydetti.

Sadece kendi makamlarını koruma güdüsüyle icraat yapanların halka, ne sağlıkta ne de başka alanlarda güvenli ve kaliteli hizmet vermesinin mümkün olmayacağını savunan Bengihan, “Yaşanan acı olayda ihmali bulunanlar yargı önünde hesap verecektir. Sağlık Bakanı da bu vahim olayda sorumluluğu olduğunu kabul edip, derhal istifa etmelidir.” ifadelerine yer verdi.