Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un, “Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir” şeklindeki açıklamasının, “Yıllardır dile getirdikleri gerçeğin açık bir itirafı” niteliğinde olduğunu belirtti.

Bengihan, “Kendisinin bu ifadesi Asgari Ücretler Yasası ile çeliştiği gibi, aynı zamanda da yürürlükteki asgari ücretin esasında bir ailenin geçimini sağlayabilecek düzeyde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir” dedi.

Bengihan, Asgari Ücretler Yasası’na göre, asgari ücretin; “İşçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma, ısınma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere” belirlenen ücret olduğunu ifade etti.

Haziran 2026 itibariyle dört kişilik bir aile için hesaplanan yoksulluk sınırının 234 bin 462 TL, yürürlükteki net asgari ücretin ise 52 bin 738 TL olduğunu kaydeden Bengihan, şöyle devam etti:

“Günümüz koşullarında, tek ebeveynin aldığı asgari ücretle geçinmek zorunda olan ailelerin sayısı azımsanamayacak düzeydeyken, her iki ebeveynin de asgari ücretle çalışması halinde dahi haneye giren toplam gelir, yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 45’ini karşılamaktadır. Diğer bir deyişle, haneye iki asgari ücretin girdiği koşullarda bile toplam gelir, yoksulluk sınırının 128 bin 986 TL altında kalmaktadır.”

Bugün yürürlükte olan asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası’nın öngördüğü şekilde belirlenmediğini savunan Bengihan, “Belirlenen ücret, dört kişilik bir ailenin insanca yaşamını sürdürebileceği bir gelir olmaktan uzak olup, yalnızca tek bir kişinin temel gereksinimlerini karşılayabilecek bir düzeydedir” dedi.