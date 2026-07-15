Paylaşımda, “İcraat yapmaya ve icraatlarımızı anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilirken, billboardlarda kullanılan “UBP ÇALIŞIYOR” sloganına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şöyle:

"İcraat yapmaya ve icraatlarımızı anlatmaya devam edeceğiz!

Afişlerimizde de görüldüğü ‘UBP ÇALIŞIYOR’, 'Neden çalışıyorsunuz?', 'Neden yaptıklarınızı anlatıyorsunuz?' gibi sorulara verecek cevabımız yok!

Başbakanlık sorumluluğunu üstlenen bir siyasi partinin vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen icraatları anlatmak kadar doğal bir şey de yok"