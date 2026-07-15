DAÜ'den verilen bilgiye göre, protokole DAÜ Rektörlük Binası’nda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokolde, spor, sanat, kültür ve kent festivallerinin düzenlenmesi, yerel kültürün korunması, çok kültürlülüğün desteklenmesi ve uluslararası etkinliklerle kentin görünürlüğünün artırılması, tarih ve kültürel mirasın korunması, çevre, sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışmalar yapılması öngörülüyor.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imza töreninde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tamamı için büyük bir değer olduğunu belirtti.

Yükseköğretim alanında ülkeye önemli katkılar sağlayan DAÜ’nün, eğitim kalitesi ve yetiştirdiği mezunlarla uluslararası düzeyde de etkili bir konumda bulunduğunu ifade eden Uluçay, iş birliğinin kent için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

Başlangıçta sportif faaliyetler çerçevesinde planlanan iş birliğinin, üniversitenin önerileriyle sanatsal, kültürel, toplumsal ve bilimsel alanları da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirten Uluçay, bu kapsamlı yaklaşımın kent yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Üniversite'nin akademik başarı yanında toplumsal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiğini, Gazimağusa’nın gelişimine katkı sağlayacak ş birliklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

DAÜ’nün spor başta olmak üzere farklı alanlarda güçlü bir altyapı oluşturma hedefinde olduğunu belirten Kılıç, Üniversite olarak spor kültürünü yaygınlaştırmayı, gençleri farklı branşlara yönlendirmeyi ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.