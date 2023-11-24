Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT ekranlarında yayınlanan Yaşamdan Konuklar programına konuk oldu.
Ömer Suay ve Tuğba Özer’in sunumuyla gerçekleşen söyleşide, Evkaf'ın son dönemdeki faaliyetleri ele alındı.
Benter, "Şampiyon Meleklerin" adını yaşatmak amacıyla sağladıkları eğitim bursu ve Genç Destek Hediye Çeki projesi hakkında bilgi vererek, gençleri daha iyi olmaya teşvik etme gayelerini vurguladı.
Benter, Evkaf'ın başarılı gençlere destek olma ve onları teşvik etme misyonuyla gerçekleştirdiği bu projelerin, toplumun geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.