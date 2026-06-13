73 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen Spoint Vivamore Long Beach, çok geniş bir ürün ve hizmet kapsamıyla bölgenin en nitelikli ve sıra dışı projesi olarak dikkat çekiyor. Mimari yaklaşımı, iyi tasarlanmış yaşam kurgusu ve modern mühendisliği dengeli bir bütünlük içerisinde buluşturan proje, bölgenin gelişim potansiyeline uyumlu ve güven odaklı bir yatırım modeli sunuyor.

Kıbrıs’ın doğasıyla bütünleşen, eşsiz sahil hattı ve gelişen yatırım potansiyeliyle öne çıkan Long Beach bölgesinde yükselen Spoint Vivamore Long Beach’in temel atma töreni, SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplam 73 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde 1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan proje; çağdaş mimari tasarımı, yüksek mühendislik standardı ve Kıbrıs için ilkleri sunan fark yaratan özellikleriyle, bölgenin yeni referans projesi olarak gösteriliyor.

Doğal çevreyle uyumlu mimari çizgisi, sosyal yaşam alanları ve yatırım değeriyle dikkat çeken Spoint Vivamore Long Beach; estetik, konfor ve fonksiyonelliği aynı yaşam deneyiminde buluştururken, Long Beach’in artan uluslararası görünürlüğü ve yatırım avantajlarıyla birlikte hem oturum hem de uzun vadeli değer odaklı yatırım açısından fırsatlar sunuyor.

“Uzun zamandır bu projenin üzerinde çalışıyoruz”

Spoint Vivamore Long Beach projesinin temel atma töreninde konuşan SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “Uzun zamandır bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Her detayını titizlikle ve büyük bir inançla planladığımız Spoint Vivamore Long Beach, Kıbrıs’ın gelişen yatırım potansiyeline duyduğumuz güveni; farklılaşmayı amaçlayan üretim anlayışımızı, yüksek kalite yaklaşımımızı ve Kıbrıs’a dair uzun vadeli vizyonumuzu da ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Spoint Vivamore Long Beach,” Spoint olarak Gayrimenkul Yatırım ve geliştirme alanında imzamızı atacağımız çok değerli bir proje olacak

Uzun yıllardır inşaat sektöründe olduğuna dikkat çeken Ünal Memiç, “Spoint Constrution olarak, bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde; hastanelerden yaşam merkezlerine, turizm tesislerinden, kurumsal yapılardan büyük ölçekli projelere kadar birçok önemli işe imza attık. Ancak bugün benim için çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu projeyle aynı zamanda, Kıbrıs’ın geleceğine, yaşam standardına ve yatırım potansiyeline dair güçlü bir fikir inşa ediyoruz. Bu nedenle de bu projeyi bir yatırım ya da ticari girişim olarak değil; yıllardır edindiğimiz tecrübeyi, kalite anlayışımızı, mühendislik disiplinimizi ve yaşam vizyonumuzun bir yansıması olarak görüyorum” dedi.

“Kendi içinde yaşayan bir ekosistem kuruyoruz”

Bu projeyi geliştirirken kendilerine “Kıbrıs’ın nasıl bir yaşamı hak ettiklerini?” sorduklarını ifade eden Memiç, “Kıbrıs’a baktığımızda bir yatırım bölgesinden fazlasını, bir potansiyeli gördük. Akdeniz’in merkezinde; güvenli yaşamı, güçlü iklim avantajı, uluslararası yatırım potansiyeli ve doğal yaşam kültürüyle dikkat çeken çok güçlü bir gelecek gördük. Özellikle Long Beach bölgesi bugün, Kuzey Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in yükselen yaşam ve yatırım merkezlerinden biri haline geliyor. Tam da bu noktada, Kıbrıs’ın dünya standartlarında yaşam alanlarına ihtiyacı olduğuna inandık. Spoint Vivamore Long Beach projesi de bu anlayışla doğdu. Burada kendi içinde yaşayan bir ekosistem kuruyoruz. İnsanların sadece yaşadığı değil, aidiyet hissettiği bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Yürüyüş alanlarıyla, sosyal yaşam kurgusuyla, peyzajıyla, ticari alanlarıyla, dijital altyapısıyla, akıllı ev sistemleriyle ve profesyonel yönetim modeliyle; insanlara sürdürülebilir bir yaşam deneyimi sunuyoruz” diye konuştu.

“Ulaşılabilir lüksü yeniden tanımlıyoruz”

Spoint Vivamore Long Beach’in, yatırımcı davranışlarındaki değişime de yanıt verdiğine dikkat çeken Ünal Memiç, “Projeyle yatırımcıya bir konutun yanı sıra; güvenli yatırım imkânı, yüksek yaşam standardı ve öngörülebilirlik sunuyoruz. Kıbrıs’ın döviz bazlı gelir modeli, yüksek kira potansiyeli, yıl boyu süren turizm hareketliliği ve uluslararası yatırım ilgisinin projeyi güçlü bir yatırım merkezi haline getiriyor. Satış sonrası hizmetlerden kiralama yönetimine, profesyonel tesis işletiminden ikinci el satış süreçlerine kadar yatırımcının tüm yolculuğunu kapsayan entegre bir sistem kurarak uzun vadeli bir güven ilişkisi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu da bizi sadece anahtar teslim eden bir yapıdan öteye taşıyor.

Projemizle ayrıca ‘Ulaşılabilir lüks’ kavramını da yeniden tanımlıyoruz. Lüksü gösterişli detaylarla değil; iyi planlanmış yaşam, yüksek mühendislik, kontrollü işletme modeli, öngörülebilir aidat yapısı, güvenli yaşam ve iyi yönetilen bir toplulukla tanımlıyoruz. Spoint Vivamore Long Beach ile insanların hayatını kolaylaştıran sürdürülebilir bir ecosistem kurmaya odaklanarak, yatırımcıya bugünün yanında geleceğin değerini de sunuyoruz” dedi.

Kıbrıs’a uzun vadeli değer üretmeye, yeni bir standart oluşturmaya ve geleceğine katkı sunmak istediklerinin altını çizen SPOINT Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Spoint Vivamore Long Beach; güveni, vizyonu, mühendislik disiplinini, uzun vadeli yatırım anlayışını ve sürdürülebilir yaşam yaklaşımını temsil ediyor. Bu süreçte bize destek olan tüm kamu kurumlarına, yerel yöneticilere, iş ortaklarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Birlikte attığımız bu adımın; Kıbrıs’a, bölge ekonomisine, yatırımcılara ve tüm paydaşlarımıza değer katacağına inanıyorum. Yıllar sonra bugün dönüp baktığımızda, burada çok doğru bir başlangıç yaptığımızı hep birlikte göreceğiz.”

Spoint Vivamore Long Beach Projesi Genel Özellikler:

· Proje toplam inşaat alanı: 73 bin metrekare

Başlangıç Tarihi: Ocak 2025

Ocak 2025 Tamamlanma Tarihi: Aralık 2028

Aralık 2028 Konut Sayısı: 1.159 konut

1.159 konut Ticari Alan: 10 adet

10 adet Konut Tipleri: 1+0, 1+1, 2+1 havuzlu, bahçeli, teraslı daire seçenekleri.

1+0, 1+1, 2+1 havuzlu, bahçeli, teraslı daire seçenekleri. Sosyal Donatılar: Spor alanları, çocuk oyun alanları, aquapark, kapalı ve açık otopark, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları,

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