Sessiz katil (silent killer) lakabıyla bilinen hipertansiyon, günümüzde insan sağlığını tehdit edecek boyuttadır. Ancak belirli semptomları olmadığından dolayı insanlar tarafından ciddiye alınmayan durumlarda kişiler yıllarca yüksek tansiyona maruz kalabiliyorlar. Yüksek tansiyondan dolayı böbrek problemleri, beyin kanaması, kalp damar sorunları gibi birçok problem yaşanmaktadır. Dolayısıyla herkesin tansiyonunu en az 6 ayda bir ölçtürtmesi yaşanacak olan sorunları engellemek adına oldukça önemlidir.

Doktor muayenesinde kontrol altına alınması mümkün olan bu hastalığın tedavisi için şanslıyız ki birçok ilaç mevcuttur. Genetik nedenlerden dolayı da yatkınlığı bulunan hipertansiyonun getireceği problemler tedbirli olmamız halinde önlenebilmektedir.

Hipertansiyonun nedenleri ise stres, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve kötü alışkanlıklardır. Bu hastalığın önüne geçebilmemiz için sağlıklı beslenmemiz, işlenmiş gıda tüketmememiz, içki ve sigara gibi alışkanlıklardan ve stresten uzak durmamız gerekmektedir.

Ancak ilaç kullanma durumunda kalırsak ilaç tedavisini de aksatmamamız gerekmektedir.

