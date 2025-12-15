Berna Kelebek’in “Kelebek Esintileri” resim sergisi Ercan Havalimanı’nın pasaport sonrası sergi salonunda açıldı.

Berna Kelebek 1969 yılında Lefkoşa’da doğdu. 20 Temmuz Fen Lisesi Orta okulundan sonra Haydarpaşa Ticaret Lisesi sekreterlik bölümünü bitirdi. Ardından iş hayata atıldı. 3 yıl Levent Yarırım Ltd’de, 3 yıl Raşit Ahmet Raşit Ltd’de, 6 Cahit Hüray Muhasebe bürosunda çalıştı.

2001 yılında kendi muhasebe ofisini açan Berna Kelebek, halen yetkili muhasip murakıp olarak çalışmaya devam ediyor.

Boğazköy’de ikamet eden ve iki kızı bir oğlu olan Berna Kelebek, 2021’de merakla başlayan tablo çalışmalarını hobi olarak başlayıp severek yapmaya devam ediyor.

Ercan Havalimanı’ndaki sergideki resimlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına bağışlanacak.