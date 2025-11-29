Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğiyle düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Gülsin Onay Piyano Festivali, 5–6–7 Aralık 2025 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda müzikseverlerle buluşuyor. Merhum Kıbrıslı trompet sanatçısı Gökmen Noyan anısına düzenlenen festival, birbirinden değerli jüri üyelerini, konuk sanatçıları ve eğitmenleri bir araya getiriyor.

AÇILIŞ KONSERİ 5 ARALIK 2025 CUMA

Festivalin açılış konseri, 5 Aralık 2025 Cuma günü, saat 20:00’de, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde vereceği konserle gerçekleştirilecek. 6 Aralık 2025 Cumartesi günü ise festival davetlileri sahne alarak performanslarını izleyicilerle paylaşacak.

İKİ ETKİNLİK BİR ARADA: FESTİVAL VE YARIŞMA

Etkinlik, Festival ve Yarışma olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Festival bölümü, piyanoya yeni başlayan veya amatör düzeydeki katılımcılara yaş sınırlaması olmaksızın sahne deneyimi sunarken; yarışma bölümü profesyonel seviyedeki piyanistlerin yaş kategorilerine göre değerlendirileceği özel bir platform sağlıyor.

PİYANO ATÖLYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Festival programı kapsamında ayrıca Gülsin Onay, Eser Öktem ve Tayfun İlhan tarafından yürütülecek piyano atölyeleri yer alacak. 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de Alper Remzi Aydın tarafından “Piyano ile Yaşam Boyu Gelişim” başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19:30’da sahne alacak Aeterna Trio konseri ise müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Sanat ve eğitimin buluştuğu bu özel etkinlik, genç yeteneklere ilham vermeyi ve Kıbrıs’ın kültürel zenginliğini müzikle harmanlamayı amaçlıyor.

Festivalin açılış konseri için biletler Gazimağusa Belediyesi, Harmony, Deniz Plaza ve konser girişi noktalarından temin edilebiliyor. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 864 3435 ve 0548 888 9977 numaraları, başvuru ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler için ise festivalin resmî web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.