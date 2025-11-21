Kıbrıs Türk kültür ve sanat yaşamına on yıldır katkı yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 10. kuruluş yıl dönümünü iki özel konserle kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğu; Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek konserlerde orkestrayı, Türkiye’nin değerli şeflerinden ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen yönetirken, dünya sahnelerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Letonyalı ünlü keman virtüözü Kristine Balanas solist olarak sahne alacak.

Ali Hoca’nın “Küçük Kıbrıs Suiti, Op.25”, Johannes Brahms’ın Re Majör Keman Konçertosu, Op.77 ve Ludwig van Beethoven’ın başyapıtı “Eroica” — Senfoni No.3, Mi bemol Majör, Op.55’in yer aldığı konser programında orkestra, geçmişten günümüze uzanan müzikal yolculuğuna ışık tutacak ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha vurgulayacak.

Onuncu yıl konserleri

27 Kasım 2025 saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 28 Kasım 2025 saat 20.00’de ise Lefkoşa Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da gerçekleştirilecek.

Konserler ücretsiz olup halka açıktır.