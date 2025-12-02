“Merhamet” temasıyla Lefkoşa’nın farklı noktalarını sanat ile buluşturan bienal, bir ay boyunca sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserlerden oluşan kapsamlı programıyla başkentte güçlü bir kültür-sanat atmosferi yarattı.

Açılışını Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un açılış konusması ve Korhan Futacı konseri ile başlangıcını yapan Bienal, 1 ay boyunca kent geneline yayılan konser, performans, söyleşi ve film gösterimleriyle devam etti. 135 den fazla yerel ve uluslararası sanatçıyı ağırlayan Bienal, aynı zamanda Gaza Bienal’ine de ev sahipliği yaptı.

Bienal süresince yüzün üzerinde sanatçının eserleri; İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, ARUCAD Artspace, Büyük Han, Bedesten, Bandabuliya, Tanzimat 54, Eski Fransız Kültür Derneği, Ermeni Kilisesi ve Arabahmet Kültür Evi gibi birçok mekânda sanatseverlerle buluşarak “merhamet” teması etrafında farklı perspektifler sundu.

Son Hafta: Sergiler Sürerken Programın Son Etkinliği 5 Aralık Gösterimi

Bienal Lefkoşa’nın son haftasında tüm sergiler belirlenen mekânlarda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Performans ve konserlerin ardından programda yer alan son etkinlik, 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilecek Elfe Uluç film gösterimi olacak.

Son Gezi Turu 6 Aralık’ta

Bienal süresince her Cumartesi düzenlenen gezi turları ile sergi alanları Türkçe ve İngilizce anlatımlarla ziyaretçilere tanıtıldı.Gezi turu 6 Aralık Cumartesi günü son kez gerçekleştirilecek.



Ziyaret Saatleri

Salı–Perşembe: 10.00–15.00

Cuma: 10.00–19.00

Cumartesi: 10.00–16.00

ARUCAD Artspace ve Atatürk Kültür Merkezi: Cumartesi 10.00–13.00



Teşekkür ve Destekçiler

Bienal Lefkoşa, başkenti kültür, sanat ve düşünceyle buluşturma hedefi doğrultusunda birçok kurumun katkılarıyla hayata geçirilmektedir.

Lojistik Sponsoru: Dörtgazi Lojistik

Sigorta Sponsoru: Capital Insurance

Destekçiler: ARUCAD, Espace Panthea, Poster for Tomorrow, HM

Alan Destekçileri: Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Espai