Berova, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin kaderini değiştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tarihi bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919; azmin, kararlılığın ve millet iradesinin zaferidir. Türk milletinin, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği, muazzam ve destansı bir uyanışın tarihidir. Aynı zamanda Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimize duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir.”

Mesajında gençlere seslenen Berova, aziz şehitlerin canları pahasına savunduğu vatan topraklarının onlara emanet olduğunu vurgulayarak, cumhuriyetin değerlerini koruyarak, bilimin ve aklın ışığında ilerlemenin gençlerin elinde olduğunu kaydetti.

Berova, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitleri ve Şampiyon Melekleri rahmet ve minnetle andı; bu topraklarda onurlu bir gelecek için mücadele veren ve tarih yazan kahraman gazilere en derin şükranlarımı sundu.

Maliye Bakanı Berova, milletin ve geleceğin teminatı olan gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.