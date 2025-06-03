Maliye Bakanı Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası hakkındaki söylemleri eleştirerek, mevcut 34 küsur iznin 14-15 tanesinin CTP döneminde verildiğinin farkında olunmadığını ifade etti.

Kumarhane izinlerine ilişkin farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Berova, kumarhanelerin tek bir binadan oluşmayacağını, beş yıldızlı tesislerin içerisinde yer alacaklarına dikkat çekti.

Berova, projesi onaylanmış olan ve ön izin başvurusunda bulunacak tesislere “sınırsızlık” eleştirisine cevap vererek, bu tesislere 650 bin euro’luk harç ücreti, iki katı teminat ücreti, 9 ay içerisinde başlama zorunluluğu ve 5 yılın ardından nihai onay zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Berova, 5 yıldızlı tesis yapılması için 200 milyon dolarlık da bir yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydetti. Berova, 750 yatak kapasiteli bir otel yapabilmek için de, 40 dönümlük bir arazi ve 300 milyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki istihdamlara ilişkin Milletvekili Barçın’ın ifadelerinin bir iddiadan ibaret olduğunu ifade eden Berova, iddiaya cevap vermeyeceğini, ama konuyu not aldığını dile getirdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, son olarak kürsüye çıkarak, eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Berova, tasarının çalışıldığı ilgili komitede görev yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin, “sorumlu şans oyunları politikaları çerçevesinde, kumarhanelere KKTC vatandaşlarının belli koşullar altında girmesi için nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda çalışılması gerektiği” ifadesinin tutanaklarda yer aldığını kaydetti.

Berova, işletme ruhsatının üç yıldan 10 yıla çıkarılmasına ilişkin düzenleme hakkında da konuşarak, “bu düzenlemenin denetimden uzaklaştıracağı” iddiasının doğru olmadığını belirtti. Berova, şans oyunları salonu ruhsatındaki zorunluluklar kapsamında, vergiler gibi yıllık denetimlerin ve zafiyetlerin giderilmesi konusundaki tedbirlerin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.