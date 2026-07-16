HABER - KAYNAK : KIBRIS GAZETESİ

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Berova, mevcut sistemin yeniden ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Nisan ayında çalışanların alım gücünü koruyacak bir düzenleme önerdiklerini ancak bunun hayata geçirilemediğini belirten Berova, “Yıllardan beri kullandığımız asgari ücret politikasını temelden değiştirmemiz gerekiyor. Sektörel asgari ücret gibi modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Komisyon çalışmalarının ardından konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti

“Hayat pahalılığı bütçeyi zorladı”

Hayat pahalılığı oranının bütçedeki öngörünün üzerine çıktığını belirten Berova, bunun kamu maliyesine ilave yük oluşturduğunu söyledi.

“Bütçemizi ilk altı aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 12 öngörerek hazırlamıştık. Ancak gerçekleşme yüzde 16,95 oldu. Bu nedenle kamu maliyesi üzerinde ek maliyet oluştu.” ifadelerini kullanan Berova, hükümetin bu yükü tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı düzenlemelerle karşılamayı hedeflediğini kaydetti.