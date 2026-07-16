Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal ve ekonomik destekleri hayata geçirdiklerini belirterek, güçlü ekonominin güçlü üretim ve güçlü istihdamla mümkün olduğunu ifade etti.

Prim destekleri 350 milyon TL'ye çıkıyor

Yeni paket kapsamında aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin 350 milyon TL'ye yükseltileceğini belirten Üstel, yaklaşık 80 bin çalışanın bu desteklerden yararlanacağını açıkladı.

Tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü, genel ticaret, oteller, berber ve kuaförler, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreşler, laboratuvarlar, kooperatifler ile dernek, oda ve sendikalar için mevcut prim desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Stratejik sektörlere ilave teşvik

İmalat ve üretim sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave teşvik mekanizmalarının da devreye alınacağını belirten Üstel, bu sektörlerde üretimin, yatırımların ve istihdamın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kadın ve erkek çalışanlara prim desteği artırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte:

KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı.

KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için prim desteği yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseltildi.

İlk kez sigortalı olarak işe alınacak KKTC vatandaşları için işverenlere verilen aylık maaş desteği 20 bin TL'den 35 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu çalışanların sosyal güvenlik primleri de belirli bir süre boyunca yüzde 100 devlet tarafından karşılanacak.

İşletmeler için düşük faizli kredi paketleri de uygulanacak.

Engelli istihdamına yeni destek

Üstel, hayat pahalılığı artışının engelli vatandaşlara da eksiksiz uygulanacağını belirterek, özel sektörde istihdam edilen engelli bireylere asgari ücretin yüzde 50'si oranında ücret desteği ve yüzde 100 prim desteği verileceğini açıkladı.

Çalışmaya başlayan engelli vatandaşların devlet tarafından sağlanan nakdi desteğinin tamamen kesilmeyeceğini, desteğin yarısını almaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, bu sayede engelli çalışanların yaklaşık 110 bin TL gelirle iş hayatına başlayabileceğini söyledi.

"Hedefimiz çalışanı, üretimi ve ekonomiyi güçlendirmek"

Üstel, teşvik paketinin temel amacının yalnızca işverenlerin mali yükünü hafifletmek olmadığını vurgulayarak, çalışanların alım gücünü korumayı, KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmayı ve özel sektörde hayat pahalılığı artışının çalışanlara tam olarak yansıtılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni teşvik paketinin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade eden Üstel, çalışanı koruyan, üretimi büyüten ve sosyal adaleti güçlendiren politikaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.