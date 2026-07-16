Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu, Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu ve Gönyeli'de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanırken, alkollü araç kullanan bir sürücü tutuklandı.

Kavşakta öncelik ihlali kazaya neden oldu

Dörtyol kavşağında meydana gelen kazada, P.D. (37) yönetimindeki araç, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola çıkınca, M.Y. (39) idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.S.W. (40), D.N.D. (8) ve D.R.D. (5) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından sürücü ile iki çocuk taburcu edilirken, N.S.W. sol omzunda kırık tespit edilmesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Hatalı sollama zincirleme kazaya yol açtı

Dipkarpaz-Zafer Burnu Anayolu'nda meydana gelen kazada, H.Y. (43) yönetimindeki ATV ile önündeki aracı geçmek için karşı şeride geçtiği sırada, karşı yönden gelen A.E. (70) yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, aynı yönde seyreden A.İ. (32) yönetimindeki otomobile de çarptı.

Kazada yaralanan ATV sürücüsü ile yolcu M.Y. (15), diğer aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan T.I. (55) ile N.I. (62) hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde M.Y.'nin sol bacağında, T.I.'nin ise sağ bacağı ile sol omzunda kırık tespit edilirken, tüm yaralılar müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Gönyeli'de meydana gelen kazada ise G.M. (33), 89 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç daha sonra yeniden yola girerek durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin üç kazayla ilgili soruşturması sürüyor.