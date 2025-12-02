Bakan Berova mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Engeli veya özel gereksinimi bulunan vatandaşlarımızın haklarının korunması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve topluma tam katılımlarının sağlanması hepimizin ortak görevidir.

Unutmamalıyız ki her sağlıklı birey, hayatın herhangi bir anında bir engelli adayıdır. Bu bilinçle hareket etmek; engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almaları, erişilebilirliğin her alanda güvence altına alınması için duyarlılık göstermek büyük önem taşımaktadır.

Onların ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerine kulak vermek, karşılaştıkları sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve her koşulda sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşmak toplumsal gelişmişliğimizin temel göstergelerindendir. Çünkü biliriz ki “Birlik olursak engel yoktur.”

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”