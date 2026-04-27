-CANLI AKTARIM

“Borçlanma nereye kadar sürecek?” sorusuna yanıt veren Berova, bu sürecin ihtiyaç doğrultusunda devam edeceğini belirterek, asıl önemli olanın borcun sürdürülebilirliği olduğunu vurguladı. Borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranının kritik olduğuna dikkat çeken Berova, bu oranın yüzde 3’ün altında tutulmasının önemine işaret etti.

“Borç yükü artış gösterdi”

Berova, geçen yıldan devreden borcun 14,7 milyar TL seviyesinde olduğunu, 2026 yılı bütçesi hazırlanırken ise yaklaşık 25,5 milyar TL’lik bir borç yapısının öngörüldüğünü aktardı. Önceki yıl için tahmin edilen borç yükünün yaklaşık 12 milyar TL civarında olmasına rağmen gerçekleşmenin daha yüksek olduğunu ifade etti.

5 milyar TL’lik borçlanma hedefiyle ihaleye çıkıldığını ancak bu rakamın 7,5–7,8 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Berova, bu farkın büyük bölümünün daha önce alınan kısa vadeli borçların geri ödenmesinde kullanıldığını söyledi. Kalan kısmın ise kamu maliyesinin aylık yükümlülüklerini karşılamak amacıyla değerlendirildiğini kaydetti.

“Gelir artışı beklentinin altında kaldı”

Bütçe gelirlerine de değinen Berova, 2026 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 oranında artış sağlandığını, ancak beklentinin yaklaşık yüzde 39,5 olduğunu belirtti. Bu durumun yaklaşık 2 milyar TL’lik bir açık yarattığını ifade etti.

“Borç stoku 22 Milyar TL’ye ulaştı”

Kısa vadeli avans ve devlet iç borçlanma senedi stokunun 2025 yılı sonunda 14,4 milyar TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Berova, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla bu rakamın 20,6 milyar TL’ye yükseldiğini ve son borçlanmayla birlikte toplamın 22 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

“Yeni önlemler devreye girecek”

Berova, bütçe dengesini sağlamak amacıyla hem gider azaltıcı hem de gelir artırıcı adımlar atıldığını belirtti. Bu kapsamda ödeneklerde yüzde 10 kesinti yapıldığını ve bazı projelerden yaklaşık 800 milyon TL’lik kaynağın geri çekildiğini söyledi.

Ayrıca dağıtılmamış kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemeden 2 ila 2,5 milyar TL gelir beklendiğini ifade eden Berova, banka ve sigorta işlemleri vergisinin kapsamının genişletilmesiyle yıl içinde yaklaşık 3 milyar TL ek gelir hedeflendiğini dile getirdi.

Berova, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemelerin Meclis komitelerinde kısa sürede ele alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.