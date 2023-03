-ÖZEL HABER

Deprem tedbirleri alınması için yapılacak olan maaş kesintileri ve CTP'nin bu kesintilerin yasalaşması için oluşturulan AD-HOC komiteden çekilmesini değerlendiren Berova, Cuma günü metinin ana hatlarını ortaya koyduklarını ve imzaya açılma sürecinin başladığını, CTP vekili Fikri Toros'un metin imzaya açılmazdan önce yasayı partinin gerekli organlarında değerlendirmesi gerektiğini belirttiğini söyledi.



Bunun üzerine Pazartesi sabahı Meclis açılmazdan önce Toros ile görüşme taahhütünde bulunduklarını belirten Berova, "Pazartesi günü CTP vekilleri komitemize geldiker ve kendi bakış açılarından hazırlanan metin üzerinden eleştiri yaptılar. Biz de karşı görüşlerimizi ortaya koyduk. Oldukça seviyeli ve nezaketliydik. Daha sonra CTP böyle bir metne imza koymayacağını ifade etti. Bende komite başkanı olarak imzaya açılıp açılmaması için oylama yaptım. Oy çokluğu ile geçirdik. Bu süreçler içerisinde herhangi bir olay ya da hadise gerçekleşmedi, herşey nezaket çerçevesinde oldu. Bunun ardından sosyal medyaya düşen haberler, bizi hayretler içerisinde bıraktı. 'Olay çıktı, CTP kesintilere karşı çıktı' diye. Net olarak söyleyebilirim, herhangi bir olay yaşamadık."



"CTP konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 'abartı' dilini kullanarak, komiteye devam etmeyeceklerini dile getirdi" diyen Berova," ancak 15-20 dakika önce yapılan toplantıda böyle bir durum yoktu. Şaşırdık ve samimi bulmadık" ifadelerini kullandı.



"Muhalefet gel git yaşama süreci içerisinde" diyen Berova, muhalefetin süreci oyalama gayreti içerisinde olduklarını hissettiklerini kaydetti.



"15 bin TL'nin altında herhangi bir kesinti yok"

Yasa önerisiyle ilgili detayları da aktaran Berova, şunları kaydetti:

"Biz gider kalemlerimizi açık ve net olarak yasa önerisinin içine yazdık. Gelir kalemleri içerisinde de maaşlarla ilgili sıkıntılar ve söylemler vardı. Asgari ücreti bu kapsam dışında tuttuk. 15 bin TL'nin altında herhangi bir kesinti yapılmayacağı yönünde bir maddeyi yasaya koyduk. Bu zorlama değil, gönüllülük esasına göre olsun dedik. En acil okul ve hastaneleri tuttuk. Yasa önerisinde ilk sırada bunları güçlendirmek var. Sonraki adım Sivil Savunma'nın yapısını güçlendirmek. Herhangi bir afet olduğunda anında yeterli müdahale yapılabilmeli."



Berova'dan Şahali'ye: Her şey ortak akılla oldu

CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin 'Komite başkanı Özdemir Berova bize bir yasa dayattı, bizler de sınırlı bir çerçevede bununla ilgili çalışma yaptık' açıklamasını da değerlendiren Özdemir Berova, 'Yasa önerisinin tekrardan hazırlanacağı yönünde mutabakat sağladık ancak hazırlanan yasa gücünde kararnamenin de bir çalışma kağıdı olarak paydaşlarla paylaşılacağını ve bunu görüşeceğimizi ortaya koymuştuk, kabul edilmişti. Bu da ortada olan bir olguydu. Gider kalemleri ortaya ortak bir çalışma sonucunda çıktı, Mutabık kalındı. CTP'de açık bir şekilde destekledi. Detaylanma konusunda sıkıntı var denildi ama ana hatlarıyla mutabakat sağladık. Gelir kalemlerinde olan çalışmalarda ben sözü CTP'ye verdim. hangi gelir kalemlerinden nasıl kesinti talep ediyorsunuz, liste çıkarın dedim. Önerilerini sundular. Bunları not aldık. Not almanın üzerinde de pek çoğunu hayata geçirdik. İktidarın da kendi düşünceleri çerçevesinde kesinti alanlarını ifade etmesi en doğalıdır. Empoze edilecek bir durum yok, kesinlike yanlış bir yaklaşım. herşey ortak akılla oldu. Bunun aksi söylenen herşey yanlıştır."