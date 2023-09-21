Görüşmede, toplumsal konular, ülkenin kalkınması yönündeki görüş, düşünce ve öneriler masaya yatırıldı.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ben Değil Biz Grubu üyelerini kabulündeki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Devletimize sahip çıkmak, geliştirmek ve yüceltmek hepimizin asli görevidir” diyen Berova, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin de Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez kırmızıçizgisi olduğunu söyledi.

Kabulde söz alan, Ben Değil Biz Grubu Başkanı Veli Esendağlı da, grubun yaklaşık üç yıl önce adalet düşüncesi ile kurulduğunu, bugün ise ada çapında bine aşkın üyesi bulunduğunu belirterek, her konuda olduğu gibi milli davada da Maliye Bakanı Dr. Berova ile fikirlerinin örtüştüğüne dikkat çekti.

