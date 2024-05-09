BEROVA

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berova, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında güçlü ve tarihi bağın önemine işaret ederek, bu bağların iki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak çalışmaların ve iş birliğinin geliştirilmesiyle daha da güçlendiğini kaydetti. “Esas hedefimiz ülkemizi ekonomik olarak kalkındırmak” dedi.

Türkiye’deki gelişmeleri de takından takip ettiklerine işaret eden Maliye Bakanı Berova, deneyimlerin paylaşılması noktasında da temaslarının sürdüğünü, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Mersin’i ziyaret ederek, serbest limanda incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Mersin'in Kıbrıs Türk Halkı için ayrı bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Bakan Berova, Mersin’in, geçmişten bugüne Türkiye ve Kıbrıs arasında deniz taşımacılığının ana giriş ve çıkış kapısı olduğunu, deniz yolu ile olan ithalat ve ihracatın da büyük çoğunluğunun Mersin üzerinden gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

KKTC’nin pek çok alanda yatırım yapabilecek alanlara sahip olduğunu sözlerine ekleyen Maliye Bakanı Özdemir Berova, ekonomik kalkınma hamlesi içerisinde yerli ve yabancı yatırımcının işbirliğinin önemsediklerini dile getirdi.

TEKLİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de konuşmasında, kabulünden dolayı Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya teşekkür etti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KKTC’nde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak 300 sanayicisi olan bir bölgenin uzun yıllardır yönetiminde bulunduklarının altını çizen Sabri Tekli, iki ülke iş insanlarının işbirliğine ve mevcut olan işbirliğinin gelişmesine de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.