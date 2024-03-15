Kabulde Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği heyeti adına söz alan Halil Akbıçak, Bakan Berova’ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını, bu vesileyle sektörün sorun ve beklentilerini karşılıklı istişare ettiklerini kaydetti.

Sanılanın aksine düşük bir karla çalıştıklarını kaydeden Halil Akbıçak, en büyük sıkıntının et fiyatlarının yükselmesi olduğunu kaydederek, vatandaşın alım gücünün düşmesi ve buna paralel olarak Güney Kıbrıs’tan et alış verişi yapmasının esnafı ciddi şekilde zarara uğrattığını belirtti. Bu konuda denetim talep etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, hükümetin, esnafın ve üreticinin sorunlarını yakından takip ederek, çözüm için adımlar atarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.