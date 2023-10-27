Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile tüm Başkonsolosluk personelinin, ülkeyi burada layıkıyla temsil ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Bayrağımızın Anavatan'da dalgalanması, bizleri gururlandırıyor" dedi.

Mersin'in ticaret açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Berova, iki ülke İş insanlarının karşılıklı iş birliklerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ticaretin kapıları limanlar olduğundan bugün de bu bağlamda uzman heyetlerimizle birlikte Mersin Uluslararası Limanı'nı inceleme fırsatı bularak, iki ülke limanlarındaki bağın geliştirilmesi, ticaretin daha hızlı yapılabilmesi, bekleme sürelerinin azaltılması yönünde istişarelerde bulunuyoruz."

Mendeli

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de konuşmasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.