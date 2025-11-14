Bakan Berova’nın mesajı şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümünü, inançla, gururla ve geleceğe olan güçlü bağlılığımızla bir kez daha kutluyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları bir arada durarak aşmış; özgürlüğüne, eşitliğine ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığını asla yitirmemiştir. Bugün KKTC’nin temellerini oluşturan bu onurlu duruş, bizlere yön veren en büyük mirastır.

Devletimizi yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir vatan bırakmak, en değerli sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle; ekonomik gelişimi, toplumsal refahı ve devletimizin kurumsal yapısını ileriye taşıyacak her adımı, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla atmaya devam ediyoruz.

Uluslararası camiaya da bir kez daha ifade ediyoruz ki;

Kıbrıs Türk Halkı, hak ettiği statüyü, eşitliği ve tanınmayı kararlılıkla talep etmektedir. Demokrasiye, hukuka ve barışa olan bağlılığımızdan taviz vermeksizin, kendi devletimizin çatısı altında güven içinde yaşamayı sürdüreceğiz.

Bu anlamlı günde; Varoluş Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, tüm Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Hayatta olan Gazilerimize, Mücahit ve Mücahidelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Her koşulda yanımızda duran Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkürlerimi iletiyorum.

Kuruluşunun 42’nci yılında, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”