Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Özdenefe’nin kendini kötü oyuncu olarak itham ettiğini dile getirerek, “Bilgisiz olursanız çıkar burada bu çeşit yorumlar yapabilirsiniz.” dedi.

Yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yasa tasarısının perşembe günü komitede görüşüleceğini ifade eden Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yasa tasarısı konusunda yanlış bilgilendirmeler yapıldığını aktardığını anlattı.

İlgilileri komite toplantısına çağırarak, gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını söyleyen Bakan Berova, Fazilet Özdenefe’yi perşembe günkü komiteye davet ederek, aklında olan tüm soruları sormasını istedi. Berova, yasa tasarısı hakkında pazartesi günü ise Genel Kurul’da ivedilik isteyeceklerini söyledi.

Suç gelirleri yasasının son versiyonunun kendi dönemlerinde yapıldığını ifade eden Berova, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde nelerin yapıldığını araştıracağını kaydetti. Bakan Berova, MASAK ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını da belirtti.

Genel Kurul tamamlandı. Gelecek birleşim 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.