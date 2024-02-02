Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği heyetini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, muhtarların yaptıkları işlerin önemine değindi.

Maliye Bakanı Berova, muhtarların, demokrasinin mihenk taşlarından biri olduğunu, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilenirken, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlenerek önemli bir kamu görevi icra ettiklerini belirterek; “Muhtarlarımızın fedakârlıkları ve emekleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliğine her zaman hazırız” dedi.

DARBAZ

KKTC Muhtarlar Birliği Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz da kabuldeki konuşmasında, yaşanan gelişmeler ve Muhtarların yaşadıkları bir takım sorunları aktararak beklentilerini dile getirdi.

Köy veya mahallelerde yerel yönetimin başında bulunan Muhtarların, seçimle göreve geldiğini ve halkın temsilcileri olarak önemli bir kamu görevi icra ettiğini hatırlatan Darbaz, eksik Muhtarlık binalarının tamamlanması, var olan binaların da e-devlet sistemine entegre olacak şekilde tüm alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda var olan görüşlerini Maliye Bakanı Berova’ya aktardı.