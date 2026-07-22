Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bir TMT mücahidinin evladı olduğunu, bu bilinç ve gururla büyüdüğünü kaydeden Tarım Bakanı Çavuş, dernek mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının davasına hizmet etmekten onur duyduğunu kaydeden Çavuş, "TMT, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en güçlü sembolü, birlik ve direniş ruhunun adıdır" dedi.

Bugün bu topraklarda özgür ve güven içinde yaşanabiliyorsa bunun TMT mücahitlerinin

fedakârlığına, şehitlere, gazilere ve Anavatan Türkiye’nin desteğine borçlu olunduğunu kaydeden Çavuş, "Bu milli ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ise, Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduğu devletin büyük fedakarlık ve mücadelelerle kurulduğunu belirtti.

“Bugün bu ortamda bulunabiliyorsak, devletimize sahip olabiliyorsak bunun temelinde mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin omuz omuza verdiği mücadele vardır." diyen Bayar, aileler parçalansa, köyler terk edilse de 7’den 70’e Kıbrıs Türk halkının büyük bir dayanışma gösterdiğini söyledi.

"20 Temmuz’da Mehmetçik ile Mücahit’in kucaklaşması, halkımızın özgürlüğe ve devletine kavuşmasının dönüm noktası oldu" diyen Bayar, "Liderlerimizin, Anavatan Türkiye’nin ve halkımızın attığı kararlı adımlar sayesinde bugün bu topraklarda güven ve huzur içinde yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.