Kıbrıs meselesinin doğru anlaşılabilmesi için 1960 ve 1963 yıllarında yaşanan gelişmelerin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının birçok köyden zorla çıkarıldığını, dar bölgelere sıkıştırıldığını ve sistematik saldırılar ile katliamlara maruz bırakıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının büyük fedakârlıklarla var olma mücadelesi verdiğini belirten Öztürkler, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı sayesinde halkın güvenliğe kavuştuğunu ifade etti.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının özgürce dalgalandığını vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına güçlü şekilde sahip çıktığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkına güven verdiğini belirten Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderliğinin ve Türkiye'nin savunma sanayii ile teknolojide ulaştığı seviyenin KKTC için de önemli bir güvence olduğunu söyledi.

"Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir." ifadesini kullanan Öztürkler, son dönemde NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin bir kez daha görüldüğünü, Türkiye'nin dünya siyasetinde söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını vurgulayan Öztürkler, Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkının haklarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti asla yedirmez. Bu mücadeleyi hiçbir zaman yalnız yürümemiştir; her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümüştür." dedi.