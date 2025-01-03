GÜNDEM ÖZEL

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs'ta konuşan Berova, “2024’te kamu maliyesinin üzerinde bulunan tüm mükellefiyetleri zamanında ödemek en önemli hedefimiz oldu. Zamanında ödenemeyen mükellefiyetler büyük bir problem yaratıyordu. 2024 yılında harcaması düzgün olan ve yasal yükümlülükleri yerine getiren herkesi mümkün olan en kısa sürede ödedik. Bir tek öğretmen hazırlık ödeneklerinin birinci taksiti verilmişti. Bu ay içinde onları da ödeyeceğiz ve 2024 yılı mükellefiyetlerimizi tamamlamış olacağız. Ek mesailer konusunda da aralık ayı içinde bir ay atlamak zorunda kalmıştık. Ocak ayı içinde her ikisini de ödeyerek kapatacağız. 2024 yılında 6 miyar 780 milyon bir bütçe açığı ile gitmişti. 1 milyar 700 milyonluk bir borçlanma içle 2024’ü kapatmış olacağız. Kayıt dışılıkla mücadele ve vergide adaletin sağlanması ile birlikte 18 milyar üzerindeki açık öngörüsünü aşağı çekeceğimizi düşünüyorum” dedi.