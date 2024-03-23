Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in 25’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin önderlerinden merhum Osman Örek’i ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Hayatını ulusal davaya sahip çıkarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesine adayan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı olarak halkına büyük hizmetleri bulunan Osman Örek’i vefatının 25’inci yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Mücadelesi ile Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.”