Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Alım gücünü koruma ve piyasa denetimleri konusunda önemli açıklamalar yapan Berova, maaş artışları ve vergi dilimlerinde düzenleme ile ücretli kesime önemli bir gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Berova, “Yeni artışla bir çok kesimden büyük oranda destek gördük. Piyasada pahalılık konusunda ise bir memnuniyetsizlik var. Enflasyon doğası gereği bir takım pahalılık olabilir ama maliyet hesaplarına göre makul, mantıklı. Piyasa, kendini koruma tedirginliği içinde, esneklik oranını açık tutuyor ama fırsatçılık üzerinden işlemler de yapıldığını görüyoruz” dedi.

Piyasa denetimlerini artırdıklarını ifade eden Berova, “Öncelikle, insan gücü ile piyasayı denetliyoruz doğru bir söylem olmaz. Ne yapmamız lazım? Otomasyon sistemini güçlendirerek, piyasada fiyatları önce görünür yapmamız lazım ki denetleme konusunda daha etkin adım atabilelim. Otomasyon sistemini geliştiriyoruz, denetime giden yolu kolaylaştırıyoruz. Türkiye’nin de teknik desteğini aldık. Ekiplerimiz hızlı çalışıyor. Gümrükte, vergi dairesinde, ticaret dairesinde, otomasyon sistemini ortak görünür hale getirdik” diye konuştu.

Berova, “Firmaları, e-fatura üzerinden fiyatlarını görebileceğiz. Tedarikçilerden fiyatlandırma sürecini online görebileceğiz, akıllı yazar kasaların da kullanıma girmesiyle günlük ciro miktarlarını görebileceğiz.Büyük önem verdiğimiz bir de Ekonomi Bakanlığı’nın elektronik etikete dönüşüm projesinin de hızlıca geçmesiyle, her perakendecide, her ürünün fiyatını, eş zamanlı aynı anda görebileceğiz” şeklinde konuştu.

Özdemir Berova soru üzerine, fırsatçılık üzerinden kazanç elde edenlerin tespiti halinde resen verginin o firmaya uygulanabileceğini hatırlattı.

Kaynak: BRT