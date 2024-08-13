Güney Kıbrıs’ın mülkiyet konusu ile ilgili yaptırımları hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, “Rum tarafı ciddi anlamda psikolojik savaş açtı. Geçmişten bugüne kadar çeşitli alanlarda bunu yapıyor. Açılan her bir savaşın savunma mekanizmaları da süreç içinde oluşturulur. Bu alanda yapılan saldırıların ülke ekonomisine etkisi kısa sürede ölçülmez. Tüm bu saldırılara rağmen ülkemize yatırım yapmak isteyen kişiler ciddi projeler üreterek adımlar atıyor. Yasalarda yapılan düzenlemeler ile birlikte bunların kayıt altında olmasını ve vergilendirilmesi esastır. Bugüne kadar bazı sıkıntılar yaşandı ancak bunların yasal mevzuatını oluşturuyoruz. Rumları en çok tedirgin eden konulardan bir tanesi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Akif hale getirilmesi oldu. 50 milyon Sterlin’lik bir kaynağı hükümetimiz ayırdı. Bu alanda alacağımız mali destekle birlikte yapılan başvuruları süratle tamamlayacağız. Ve bu nedenle başka alanlardan saldırmaya başladılar. Bunun karşıt önlemleri hem piyasa olarak hem devlet olarak alacağız. Bu ortaya çıkan etkinin hızlıca giderileceğine inanıyorum. İklim, coğrafya ulaşımın Avrupa ve Orta Doğuya yakınlığı destinasyon olarak bu adayı ve KKTC’yi güvenliği ve huzur ortamı ile birlikte çekici bir nokta haline getiriyor. Bu yatırımların artarak devam edeceğine inanıyorum. Esas olan eş zamanlı halkımızın da konut sahibi olmasını sağlayabilmektir. Halkımıza Sosyal konut projeleri ile birlikte asgari ücretin 3/2’sini ödeyerek ev sahibi olabileceği bir ortam sunuyoruz. Bu ülkenin yatırıma ihtiyacı vardır ve buradan gelecek gelirler hem kamu maliyesini hem ekonomiyi genişletecek unsurlar olacaktır” dedi.