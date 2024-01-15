ÖZEL HABER

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarında yayınlanan ve Bahar Sancar’ın hazırlayıp sunduğu “A’dan Z’ye” adlı programa katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, nüfusun yüzde 70’ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini açıklamasının ardından Kıbrıs’ın kuzeyinde var olan ‘Sığınak Fonu’nun 2014-2015 yıllarında kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bakan Berova, yapılan yasal düzenleme ile belli başlı fonların merkezi devletin bütçesine katıldığını belirterek, “Bugüne kadar gelen süreç içerisinde fonların bertaraf edilmesine yönelik süreç devam ediyor. Şu anda ‘Sığınak Fonu’ diye bir fonumuz yok” açıklamasını yaptı.

Gelirlerin devletin ana gelir kasası içerisine girdiğini açıklayan Berova, “Yapılması istenen işlemler projelendirmek suretiyle merkezi devlet yönetimi bütçesinden karşılanarak yıl içerisinde bütçeye eklenerek, harcamalar yapılıyor” dedi.

“AKTİF OLARAK 4 AYRI FON VAR…”

Berova, şu anda aktif olarak 4 ayrı fon olduğunu açıklayarak, “Bunlardan bir tanesi ‘Spor Fonu’, ‘İş Gücünü Denetleme Fonu’, ‘Turizm Fonu’ ve ‘Sağlık Fonu’dur.” İfadelerini kullandı.

‘Sağlık Fonu’nun amacına dikkat çeken Berova, “Genel Sağlık Sigortasını hayata geçirmek önceliklerimiz arasındadır. Bu fonda oraya evrilmek suretiyle hayatına devam edecek” diye konuştu, şöyle devam etti:

“Spor ve ‘Turizm’ fonunun 2022 yılından itibaren merkezi devlet yönetimi bütçesine katılması planlanıyordu. Bazı sıkıntılardan dolayı birkaç ay önce yaptığımız değişiklikle bu iki fonunda 2025 yılında merkezi devlet yönetimi bütçesine katılması için bir yasa ürettik. Fonların kaldırılarak, bertaraf edilmesi, bu tür yönetimlerin bütçe çerçevesinde yapılması esas olandır.”

‘SIĞINAK FONU’ KALDIRILDI

Bakan Berova, ‘Sığınak Fonu’nun 2014 ya da 2015 yılında kaldırıldığını, tarihten emin olmadığını söyledi, fon gelirinin bütçeye dahil edildiğini kaydetti.

“FİYAT İSTİKRAR FONU KALKMAYACAK”

Fiyat İstikrar Fonu’nun diğer fonlardan farklı olduğunu ve kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Berova, “Fiyat İstikrar Fonu, devletin regülasyon mekanizmasını sağlayan bir fondur. Bu fonun içerisini dolduran 160’tan fazla ürün var. Bu piyasanın dengelenmesi için kurulan bir fondur. Devletin gelir kaynağı olarak duruyor. Bu fon tabii ki kalkmayacak. Fonun amacı özellikle kritik alanlarda piyasayı regüle etmektir. Sadece biz de değil, Türkiye’de de bu uygulama var ve devam edecek” açıklamasını yaptı.