KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği As Başkanı Emirzade Tilki, kabul de yaptığı konuşmada sektörün sorun ve beklentilerini dile getirerek, yönetim kurulunun ortaya koyduğu talepleri içeren dosyayı Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya sundu.

TİLKİ

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği As Başkanı Emirzade Tilki, son zamanlarda galerilerde manuel araçların bulunmasında zorluklar yaşadıklarını, 30 yaş üstü araçlarda verilen direksiyon eğitimlerinin sağlıksız olduğunu vurgulayarak, ihtiyaçlarının uygun araçların gümrük ve diğer vergilerden muaf olacak şekilde temin edilmesi hususunda Maliye Bakanlığı’nın desteğini talep etti.

Kabulde, tüzük çalışmalarından da bahseden Tilki, mevcut sistemin iyileştirilmesi, mevcut yasalar, sınav yeri değişikliği ve ehliyet sisteminde uluslararası standardın yakalanması için yapmış oldukları çalışmaları da aktardı.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da trafik eğitimini önemsediklerini belirterek, Şoför Okulları’nda görev alan eğiticilerin, eğitimlerini daha kapsayıcı, detaylı, bilimsel ve uluslararası standartlara çıkarılması için, birliğin çalışmalarına destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.