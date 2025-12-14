İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanında bulunan malzeme deposunun kapısına ait asma kilidin kırılarak içeriye girilmesi sonucu, depo içerisinde muhafaza edilen muhtelif inşaat malzemeleri ile aletlerin çalındığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.B. (E-30), O.B. (E-32), E.B. (E-32), M.B. (E-18) ve M.B. (E-35) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahısların İskele’de başka bir inşaat şantiyesinin deposunda ve Lefkoşa’da yapımı devam eden bir apartmanın zemin katında muhafaza edilen elektrikli daire testere, matkap ve lazerli seramik kesme makinesini de çaldıkları belirlendi. Ayrıca Girne’de M.İ. (E-41)’nin, çalınan aletler arasında bulunan 4 adet şarjlı matkap ile kırıcı/delici aleti piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. M.İ. de tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise, müşteri olarak markete giden kimliği meçhul bir şahsın, toplam 4 bin 100 TL 09 kuruş değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı belirlendi. Olayın ardından yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen A.A. (E-21) tespit edilerek tutuklandı.

Her iki meseleyle ilgili polis soruşturması devam etmektedir.