Güzelyurt’ta Hasane Ilgaz Sokak’ta, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen C.T. (E-21) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0,33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Y. (E-31) tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından C.E. (E-19), A.G. (E-19) ve A.E. (E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konusu üç şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen ve aranmakta olan D.D. (E-25) de tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü açıklandı.