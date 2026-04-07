CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Genel kurulda ilk sözü alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, dünyadaki gelişmeler ve özellikle Orta Doğu’daki durum nedeniyle zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme girildiğini söyledi. Bu süreçte ekonominin ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Berova, Meclis’te görüşülmeye devam eden yasa tasarılarının da bu önlemlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Amaçlarının, mevcut bilinmezlikleri ve değişkenleri mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek olduğunu ifade etti.

Berova, dün sendikalarla görüşmeler yapıldığını ve kendilerine bir öneri sunulduğunu açıkladı. Söz konusu önerinin daha önce sendikalar tarafından da gündeme getirildiğini ancak uygulanabilmesi için detaylarının doldurulması ve tüm tarafların uzlaşısının gerektiğini belirtti. Bu çerçevede hem sendikaların hem de ana muhalefetin kabul edeceği bir çözüm üzerinde durduklarını söyledi.

Hayat pahalılığına ilişkin yeni düzenlemeyi de açıklayan Berova, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre yeni maaş skalasının belirleneceğini ifade etti. Buna göre oluşacak artışın net yüzde 50’sinin hemen ödeneceğini, kalan yüzde 50’lik kısmın ise Ocak ayında ödenmek üzere emanete alınacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sendikalara çağrıda bulunan Berova, hayat pahalılığı konusunda mutlak bir uzlaşı sağlanması halinde hükümetin yasa gücünde kararnameyi geri çekmeye hazır olduğunu belirtti.