Maliye Bakanı Özdemir Berova, geçirdiği trafik kazasının ardından bir mesaj yayımlayarak, teşekkür etti.

Berova'nın mesajı şöyle:

"Bugün katıldığımız 6. Dünya Sağlık Turizm Formu akabinde Gazimağusa Limanındaki incelemelerimizi tamamladıktan sonra yol dönüşü, Gazimağusa- Lefkoşa anayolunun DAÜ kavşağında ne yazık ki üzücü bir trafik kazası geçirdik. Kaza sonucunda kimsenin yaralanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Kaza sonrasında arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Dt.Ünal ÜSTEL ,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Bakanlarımız, Milletvekilleirmiz Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhurman ve arkadaşlarımıza Mesajları ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza Sizlerin desteği ve varlığı bizim için çok değerli ve moral verici olmuştur. İyi ki varsınız..."