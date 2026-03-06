Alithia İngiliz “The Sun” gazetesine dayandırdığı haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Shahad füzesinin üste küçük çaplı hasara neden olduğunda ısrar etmesine rağmen, hangarın bir fotoğrafını da yayımlayarak İran IHA’sının oluşturduğu yaklaşık 9 metrelik büyük bir delik açıldığına dikkat çekti.

Habere göre 2 Mart’taki saldırıda vurulan hangar Amerika’nın, 70 bin feet irtifaya ulaşabilen, elektronik bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntü toplayan ve işleyen “U-2 Dragon Lady” tipi casus uçaklarının sürekli konuşlandırıldığı bir noktaydı.

Uzmanlar, Kıbrıs’a ulaşmak için yaklaşık 150 mil yol kat eden Shahed İHA’sının doğrudan İran’dan değil büyük olasılıkla Lübnan’dan kalktığını değerlendiriyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, üs hangarında meydana gelen hasarın küçük ölçekte olduğunda ısrar ederken Amerikalı yetkililer, bu saldırıyla ve Ağrotur üssündeki Amerikan uçakları konusunda ses tonunu düşük tutuyor.