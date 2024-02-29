Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Derbi 3 Mart Pazar akşamı 19.00'da oynanacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın:
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi:
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 Mart Pazar:
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Pazartesi:
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu