Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.