Tüpraş Stadı'nda hakem Arda Kardeşler’in yönettiği dev karşılaşmayı, Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri, 44 ve 62. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti sonrasında 39 puanla 3. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ise 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı, Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

Joe Worrall, tribünden izledi

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Semih Kılıçsoy’dan son 7 maçta 7 gol

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında attığı gollerle Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Genç oyuncu, ligde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde evinde 7. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük maç kazandı

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.