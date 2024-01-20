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Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'Ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.

Ligdeki sekizinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 35 puanda kaldı. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı. Ligde dördüncü galibiyetini Beşiktaş karşısında farklı bir skorla elde eden Pendikspor 19 puana yükseldi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Thiam ve 82. dakikada Sequeira kaydetti.

Pendikspor, yeni transferleri ile Beşiktaş karşısında sevindi.

Pendikspor ile Beşiktaş, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

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