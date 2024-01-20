Pendikspor ile Beşiktaş, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Pendikspor, yeni transferleri ile Beşiktaş karşısında sevindi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Thiam ve 82. dakikada Sequeira kaydetti.
Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı. Ligde dördüncü galibiyetini Beşiktaş karşısında farklı bir skorla elde eden Pendikspor 19 puana yükseldi.
Ligdeki sekizinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 35 puanda kaldı. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.
Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'Ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.