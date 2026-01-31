23. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 yenik duruma düşen siyah beyazlılar, bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü ile karşılık verdi.

ASLLANI 6 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani 76. dakikada oyuna girdi. 6 dakika sahada kalan Asllani, Deniz Türüç'e yaptığı faul nedeniyle VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. Arnavut oyuncu, Orkun'un golü öncesinde yaptığı ortayla golde pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve 5. sırada yer aldı. 19 puanda kalan Konyaspor ise 14. basamakta bulunuyor.