Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada N'Golo Kante ile 41, 68 ve 79. dakikalarda Dorgeles Nene kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı 52. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi.

Bu skorun ardından son 5 maçta 2. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirerek 2. sırada yer buldu. 3 maç aradan sonra yenilen Gaziantep FK ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u konuk edecek.