Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki drift pistinde 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen şiddet olayı sonrası, KKTOK Yönetim Kurulu harekete geçti.

KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan süreç kapsamında, lisanslı sporcunun lisansı Disiplin Kurulu’nun vereceği nihai karara kadar geçici olarak askıya alındı.

KKTOK Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmanın 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla resmen başlatıldığı bildirildi. Kurulun, yaşanan olayı tüm yönleriyle ve titizlikle inceleyeceği vurgulandı.

KKTOK Disiplin Kurulu Başkanı Av. Selin Reis’in açıklaması şöyle:

“KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Ayrıca, Disiplin Kurulu tarafından verilecek karara kadar lisanslı sporcumuzun lisansı geçici olarak askıya alınmıştır.

Disiplin Kurulumuz nezdinde soruşturma 17.03.2026 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma neticesinde alınacak karar, ilgili taraflarla birlikte siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır.

Bilgilerinize saygıyla arz eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."

İngilizce:

"NEU Drift Championship is still dealing with the matter of INCIDENT – which happened on MARCH 15th – NEU Drift Round 1 between İbrahim Yücebaş Vs Rhone Zwanenburg

The racing matter has been already dealt with between the organisation and the federation .KKTOK the North Cyprus motorsport Federation board of directors are now dealing with the punishment that will be awarded to İbrahim Yücebaş The investigation by our Disciplinary Board has been launched today on 17.03.2026 and the matter will be examined thoroughly and thoroughly. The decision to be taken as a result of the investigation will be shared with relevant parties and the press.

I respect your information and wish you ease in your studies.

Yours sincerely,

Chairman of KKTOK Disciplinary Board

Selin Reis”