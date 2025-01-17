Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a iniş yaptı.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Solskjaer kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
51 yaşındaki Norveçli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
SOLSKJAER KİMDİR?
26 Şubat 1973'te dünyaya gelen Solskjaer, "Bebek yüzlü katil" lakabıyla tanınıyor.
1995'te transfer olduğu Molde'nin sezonu ikinci bitirmesini sağlayan Norveçli, ertesi yıl efsaneleri arasında yer alacağı Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
"Süper yedek" olarak tanınan ve sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atan Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'da 366 maçta 126 gol atmayı başardı.
2007'de profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Solskjaer, United'ın rezerve takımının antrenörlüğünü yaptı.
2011'de eski takımı Molde'ye dönen Norveçli, 2014'te Cardiff City'de görev aldı ve takımının Premier League'den düşmesine engel olamadı.
2019'da tekrar Man U.'ya dönerek Mourinho'dan görevi geçiçi olarak devralan Solskjaer, 19 maçta 14 galibiyet alınca teknik direktörlük koltuğunu kalıcı olarak devraldı.
Norveçli teknik adam, 2021'de Kırmızı Şeytanlar'ı Avrupa Ligi finaline taşıdı.