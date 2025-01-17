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2019'da tekrar Man U.'ya dönerek Mourinho'dan görevi geçiçi olarak devralan Solskjaer, 19 maçta 14 galibiyet alınca teknik direktörlük koltuğunu kalıcı olarak devraldı.

2011'de eski takımı Molde'ye dönen Norveçli, 2014'te Cardiff City'de görev aldı ve takımının Premier League'den düşmesine engel olamadı.

2007'de profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Solskjaer, United'ın rezerve takımının antrenörlüğünü yaptı.

"Süper yedek" olarak tanınan ve sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atan Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'da 366 maçta 126 gol atmayı başardı.

TFF'den Lefter için anma mesajı

TFF'den Lefter için anma mesajı

1995'te transfer olduğu Molde'nin sezonu ikinci bitirmesini sağlayan Norveçli, ertesi yıl efsaneleri arasında yer alacağı Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Solskjaer kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer , İstanbul'a iniş yaptı.

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