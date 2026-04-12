Almanya Bundesliga’da liderliğini sürdüren Bayern Munich, tarihi bir başarıya imza attı. Bavyera ekibi, deplasmanda FC St. Pauli’yi 5-0 mağlup ederek sezonun 29. haftasında toplam gol sayısını 105’e çıkardı ve 44 yıllık rekoru kırdı.

Karşılaşmada goller; Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 76’ya yükselten Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund’un 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

44 yıl sonra rekor kırdı

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, bu performansıyla 1971-1972 sezonunda yine kulübe ait olan 101 gollük Bundesliga rekorunu geride bıraktı. Böylece Alman devinin 44 yıl sonra yeni bir gol rekoruna imza attığı kaydedildi.